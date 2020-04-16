Иерарх призвал верующих во время пандемии «пытаться услышать Бога»

https://static.news.ru/photo/e3016b38-7ff2-11ea-8cda-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Верующие во время пандемии коронавирусной инфекции не должны пренебрегать рекомендациями санитарных властей. Также все священнослужители и миряне должны попытаться услышать, что именно хочет сказать им Господь через посланные испытания.

С таким заявлением выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. По его словам, в это тяжёлое время россияне «питаются» мыслями и информацией о вирусе, а людей религиозных пусть питают мысли о Боге и чувство причастности к Христу. Митрополит назвал каждое время губительных поветрий периодом не только духовных размышлений, но и глубоких покаяний.

То, что мы пока потеряли возможность жить в привычном ритме многолюдных соборных богослужений, не значит, что недостаток этот необходимо компенсировать активностью в информационном поле. Стоит попытаться услышать Бога через испытания. А услышать Господа можно, только замолкнув самому, — приводятся слова митрополита на сайте Екатеринбургской епархии.

Как ранее передавал NEWS.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл опубликовал поздравление к главам христианских конфессий на Пасху. Он заявил, что священнослужители будут совместно помогать людям, страдающим от опасности коронавируса.

Также в помощи священников нуждаются те, кто пострадал от несправедливости. Кроме того, глава РПЦ призвал совместными усилиями утверждать нравственные ценности.