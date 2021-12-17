«Грядёт волна холода»: синоптик предупредил об аномальных морозах

Аномально холодная погода с отклонениями от нормы на 7–12 градусов ожидает европейскую часть России в ближайшие дни, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Такое явление в беседе с ТАСС он назвал «волной холода», представляющей опасность для самочувствия людей.

Если в Москве 20 декабря будет 5–7 градусов мороза, то 21 декабря уже — 16–18 градусов, а 22-го — до минус 20 градусов.

Холодная погода распространится по всей европейской части России. Очень холодная неделя. В Северо-Западном федеральном округе с 20 по 25 декабря температура будет ниже нормы на 10 градусов, в Центральном федеральном округе в этот же период — на 7–12 градусов ниже нормы. <...> Это опасно, — подчеркнул учёный.

Он назвал такой холод большим испытанием. Кроме того, по мнению Вильфанда, если температура долгое время ниже нормы на 7 и более градусов, появляются трудности у энергетиков и других городских служб.

Ранее стало известно, что высота сугробов в Москве к следующим выходным достигнет 30 см, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, к понедельнику, 27 декабря, сугробы вырастут до 32–37 см — это вдвое больше положенной нормы. За предстоящую неделю в Москве в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков, уточнил он.