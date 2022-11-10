«Идиотизм»: аналитик раскритиковал закон о предустановке RuStore Аналитик Муртазин: закон о предустановке RuStore не будет работать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон об обязательной установке RuStore на продаваемые в России устройства не будет работать, так как они поставляются в страну с помощью параллельного импорта и в таком случае предустановка невозможна, рассказал НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он также напомнил, что зарубежные компании отказались выполнять эти условия. Предложение раздавать покупателям QR-коды, по которым можно было бы скачать RuStore, эксперт назвал «идиотизмом».

Заработал параллельный импорт, товар покупается в разных странах разными партиями, завозится через третьи страны, в таком случае о предустановке речи не идет. <...> АКИТ предложил раздавать пользователям QR-коды, по которым они смогут загружать эти приложения, но это тоже идиотизм, — считает Муртазин.

Аналитик объяснил, что для установки RuStore на устройство нужно вскрыть его упаковку, войти в аккаунт и установить приложение, но сделать это может только производитель. Для них этот закон подразумевает существенный рост расходов на поставку товаров в Россию, объяснил эксперт.

Правительства России ранее сообщило, что российский магазин приложений RuStore в 2023 году станет обязательным для предустановки на электронные устройства. Решение вступит в силу с 1 марта 2023 года. Правительство также увеличило с 10 до 15 число обязательных для предустановки приложений для доступа к аудиовизуальным сервисам.