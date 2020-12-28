Идею законодательно закрепить понятие «нацизм» одобрили в Совфеде

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Предложение на законодательном уровне закрепить понятия «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза» в настоящее время находится в разработке, рассказал руководитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он добавил, что поддерживает данную инициативу.

Политик считает, что нацизму и фашизму нельзя подобрать более мягких, компромиссных названий, не может быть двойной интерпретации или оправдания. Вспоминая геноцид народов СССР, сенатор отметил, что данное понятие также слишком широко иногда трактуется, «на этой почве могут возникнуть те или иные распри».

Сейчас силами западных пропагандистов активно переписывается история Второй мировой войны. Факты переворачиваются с ног на голову. Те из них, которые невозможно отрицать в силу наличия неоспоримых документальных подтверждений, антироссийские пропагандисты стараются по-новому интерпретировать, — цитирует его ТАСС.

В октябре уже было вынесено первое в России судебное решение, которое определило геноцидом факты расправ нацистов над советскими гражданами в военные годы. Речь идёт о событиях 1942–1943 годов у деревни Жестяная Горка Новгородской области, где было убито более 2,5 тысячи человек. Та трагедия признана военным преступлением и преступлением против человечества — как они определены в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала и подтверждены резолюцией Генассамблеи ООН от 1946 года.

Как писал NEWS.ru, с предложением закрепить в российском законодательстве понятие геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны выступил генеральный прокурор Игорь Краснов. Он отметил, что деяния нацистов отчётливо видны в массовых преступлениях против мирных жителей.