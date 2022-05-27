Идею ввести уголовную ответственность за езду без прав раскритиковали Автоэксперт Лысаков раскритиковал идею ввести уголовную ответственность за езду без прав

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Введение уголовной ответственности за повторную езду без прав может привести к росту коррупции среди инспекторов ДПС, заявил автоэксперт, бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он назвал такой подход «слишком репрессивным».

В случае принятия поправок в административный и Уголовный кодексы, если это будет сделано пакетно, коррупционная составляющая в отношениях между инспектором ДПС и водителями резко возрастет. Вводить в профилактических целях уголовную ответственность за правонарушения, которые не привели к реальным тяжелым последствиям, — слишком репрессивный подход, — подчеркнул Лысаков.

Он считает, что сначала нужно увеличить штрафы за езду без прав и только спустя год, возможно, добавить к санкциям уголовную ответственность. По мнению автоэксперта, система наказаний работает в случае их неотвратимости, а не жесткости. Лысаков также добавил, что на дорогах всё больше камер видеонаблюдения и всё меньше инспекторов. Он напомнил, что проверить водителя без прав может только живой человек.

Учитывая эту тенденцию, даже с принятием предложенных поправок реализация их на практике будет крайне сложна, — уточнил Лысаков.

Ранее на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нарушения ПДД. Так, за управление транспортным средством без прав автомобилистам, которые уже были лишены водительского удостоверения, грозит взыскание в размере 50–100 тысяч рублей.

В апреле в России продлили на три года действие водительских удостоверений, срок действия которых истекал с 1 января 2022 года, до 31 декабря 2023-го. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что данное решение связано с желанием снизить административную нагрузку для бизнеса и граждан.