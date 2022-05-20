Идею снизить возрастной порог для первого контракта в армии оценили Военный эксперт Юлин оценил идею снизить возрастной порог для первого контракта в армии

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Повышение предельного возраста для заключения первого контракта на службу в ВС РФ может привести к снижению количества призывников, считает военный эксперт Борис Юлин. По его мнению, в армию теперь буду идти безработные россияне, пишет Lenta.ru.

Каждый набранный контрактник — это непризванный призывник, который пройдет мимо службы. Идти туда будут не специалисты, а безработные, которые, может быть, и специалисты, но вероятность этого не особо высока, — заверил Юлин.

Военный эксперт также отметил, что не считает правильным рассмотрение контрактной армии по умолчанию как профессиональной. Юлин подчеркнул: контрактники должны иметь военный опыт. Более того, они обязаны уметь пользоваться полученными навыками, считает военный эксперт. По его мнению, более эффективным способом подготовки военных станет обучение россиян в специализированных училищах.

Специалистов армия должна готовить постоянно сама, то есть нужны хорошие подготовленные кадры. Они не берутся за счет контракта, они берутся за счет военных училищ, людей, которые не по контракту служат, а людей, которые идут служить на всю жизнь, — заверил Юлин.

Ранее в Госдуме предложили не ограничивать по возрасту россиян, желающих заключить первый военный контракт, и внесли законопроект, предусматривающий отмену возрастного предела. Сейчас первый контракт можно заключать гражданам в возрасте до 40 лет (иностранцам — до 30), однако авторы документа считают, что профессионалы, готовые к работе с высокоточным оружием и военной техникой, формируются только к 40–45 годам.