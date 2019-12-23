https://static.news.ru/photo/77e50348-254b-11ea-ac6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В инициативе по проверке российских студентов на наркотики нет ничего плохого. Однако обследования должны проходить на добровольной основе. Так по поводу указанной идеи высказался член Комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Алексей Куринный.

Он предположил, что проверки на психоактивные вещества могут проходить один раз в год в виде диспансеризации. Куринный подчёркивает, что в российских школах аналогичные обследования разрешены с согласия родителей.

Но, отмечает член Комитета Госдумы, прохождение мониторинга не должно быть обязательным или дорогостоящим.

Нужно, чтобы такие проверки проводились с согласия, потому что те люди, которые так или иначе с наркотиками сталкиваются, навряд ли дадут согласие на обследование. Но в любом случае, тогда они будут под определённым вниманием, — передаёт слова Куринного АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерен в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о новых штрафах за пропаганду наркотиков в Интернете.