https://static.news.ru/photo/5eb567b8-d312-11e9-a496-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Введение в РФ единой минимальной цены на табачные изделия может снизить число курящих людей в стране, заявил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

По его словам, планомерное снижение доступности табака — общемировой тренд. Так, в некоторых Западных странах пачка сигарет стоит не менее €5, пишет ТАСС .

Человек сто раз подумает, покупать ему сигареты или что-то другое. Я думаю, что мы идём в мировом тренде в этом смысле, — рассказал Брюн.

Единую минимальную цену на табачные изделия обсуждают в парламенте страны. В настоящее время каждая марка сигарет имеет свою индивидуальную стоимость.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, нововведение поможет пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции из ближнего зарубежья. Он также отметил, что более 95% всех сигарет стоят больше 90 рублей за пачку, а значит, минимальная цена может быть установлена на уровне 85 рублей.

Ранее News.ru сообщал, что народный артист России Михаил Боярский считает, что сигареты должны быть доступны для тех, кому трудно их покупать. Певец добавил, что люди начинают употребление табачной продукции вне зависимости от её цены.