«Идея на идею»: Сладков о противостоянии на Украине Военкор Сладков назвал СВО столкновением систем России и Запада

Фото: МО РФ

На Украине идет противостояние двух систем — России и Запада, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, в этой ситуации все, начиная от работников оборонных заводов и заканчивая финансистами, являются солдатами.

Сейчас мы воюем с Западом система на систему. Идея на идею. Дипломаты, финансисты, работяги ВПК — это все солдаты. <...> Два года назад мы шли вперед на кураже, уверенные, что мы самые сильные. А выяснилось, Запад тоже был готов к битве. И она вот сейчас началась: система бьется с системой. Весь мир, как обычно, наблюдает. Помогать будут победителю, — написал он.

По словам Сладкова, сейчас «в поле» солдат воюет с солдатом, комбат с комбатом. При этом сразу видно, чья выучка выше, кто лучше умеет командовать огнем, добавил он.

В армии уже нет проходных должностей, остолоп и тупица видны за километр, — резюмировал Сладков.

Ранее Сладков написал, что с украинскими военнопленными необходимо работать так же, как с немцами в годы Великой Отечественной войны. По его словам, идеологическая работа должна вестись 24 часа в сутки и семь дней в неделю. В частности, необходимо создать антифашистское движение, состоящее из пленных, выпускать специальные газеты и формировать бригады, выступающие против Киева на передовой.