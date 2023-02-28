Кто стоит за «ЧВК Редан»: анимешники вызвали споры в Госдуме Драки с участием поклонников аниме вызвали подозрения в иностранном вмешательстве

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Массовые драки с участием поклонников японских комиксов Hunter x Hunter, называющих себя «ЧВК Редан», обрели такой резонанс, что к их обсуждению подключилась действующая в Госдуме Комиссия по вопросам иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. На самом деле, подростки в чёрных кофтах с пауками и клетчатых брюках — не сугубо российское явление. Недавно на них обратили внимание и в украинских городах — в соседнем государстве представителей этой субкультуры также задерживали в торговых центрах, связывая с РФ. NEWS.ru узнал, что думают о «Редане» депутаты Госдумы и независимые наблюдатели.

Что говорят про «Редан» в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что подняла вопрос о «Редане» на заседании нижней палаты. Депутаты, по её словам, дали поручение Комиссии по иностранному вмешательству «координировать эту работу». Она добавила, что у парламентариев «есть понимание, что сейчас авторитеты для молодёжи берутся из Сети». Также Останина предполагает, что название субкультуры может быть как-то связано с бизнесменом Евгением Пригожиным.

С одной стороны, движение «Редан» — полный аналог японского аниме, с другой стороны — название ЧВК тоже говорит само за себя. Я думаю, спецоперация внесла свою лепту в это. Все громкие связанные со справедливостью заявления наши подростки относят к организации Пригожина. Его позиция, а он не стесняется в выражениях при оценках, нравится нашим подросткам, и нам надо крепко призадуматься, — заявила Останина.

Она также не исключает «фактор иностранного влияния, потому что, в частности, экипировка паука копируется за безобидными японскими мультиками». Об этом же ранее заявлял и глава комиссии Василий Пискарёв:

Необходимо разобраться, не стоят ли за новой «модной структурой» представители недружественных стран, единственная цель которых — дестабилизировать ситуацию через нашу молодёжь.

Фото: Социальные сети В «ЧВК Редан» носят одежду с пауками

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая склоняется к конспирологической версии. По её мнению, «то, что зачастую выглядит, как спонтанные, не связанные между собой явления, имеет глубокие корни, не видимые с первого взгляда».

Подростки ищут экстрима, они хотят подражать своим кумирам, многим хочется чувствовать свою силу, и её может дать участие в каком-либо сообществе. На неокрепшую психику легче повлиять. От этого такое распространение получили и АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru), и «Синий кит». Сейчас новая напасть — «Редан». Если у детей много свободного времени, у них нет здоровых увлечений (наука, спорт, творчество), если есть недостаток общения в семье, появляется почва для вовлечения их в деструктивные группировки. Кстати, и случаи со «стрелками» в учебных заведениях из той же серии, хоть и стоят особняком, — заявила Буцкая NEWS.ru.

Депутат считает, что «подобные явления — угроза безопасности государства». Она опасается, что скоро 13-15-летние подростки получат право голосовать и, оставаясь «неуправляемыми», могут «стать серьёзным инструментом, направленным на дестабилизацию России».

Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев в беседе с NEWS.ru заявил, что субкультура «Редан» существует не первый год.

Появились они не сегодня, ещё в 2019 году. Они существовали мирно, просто занимались тем, что им нравится. Однако всё то, что произошло в выходные, говорит о том, что эти подростки были чем-то встревожены и очевидно, что общий информационный фон на них повлиял. В обществе, по социологическим данным, повышен градус тревоги и агрессии. Произошедшее на выходных — это случайность, которая вышла из-под контроля и правоохранительные органы сделали то, что должны были сделать. Они пресекли противоправные действия, драки, хулиганство, — заявил парламентарий.

При этом он считает неправильным объявлять любителей аниме «врагами», а также «говорить, что они являются экстремистами и как-то стараться максимально осложнить им жизнь, запретить их». Метелев считает необходимым «с ними встретиться и понять: что их объединяет, почему произошедшее на выходных вылилось в драки, как они к этому относятся». Также депутат предлагает «постараться взять их в союзники», найти «им применение», а также «наставника из участника специальной военной операции».

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По мнению Метелева, если в интернете будут появляться какие-то сообщества или сайты, которые «призывают подростков к противоправным действиям», их «необходимо блокировать и нужно разбираться». Метелев не исключает, что «резкое изменение контекста этой субкультуры в нескольких городах похоже на что-то запланированное, может быть запланированное извне». В этом, по словам собеседника NEWS.ru, «должны разобраться спецслужбы и правоохранительные органы».

Сейчас выводы делать преждевременно, а пока мы встретимся с самими участниками и постараемся убедить их в том, что некоторые из их сообществ были не правы, — резюмировал Метелев.

Кто против анимешников?

Политолог Иван Преображенский с иронией относится к реакции российского истеблишмента на поклонников аниме, особенно к попыткам связать «ЧВК Редан» с некими манипуляциями «недружественных стран». Преображенский обратил внимание на то, что помимо РФ «ту же самую „анимешную“ молодёжь уже как потенциальных агентов Кремля» ловили в ТРЦ украинских городов. Накануне облавы проходили в Киеве, Харькове и Львове, полиция задержала сотни подростков, собиравшихся, по её мнению, устроить драки.

Глава информационно-аналитического центра «Граница настоящего» и эксперт по субкультурам Яна Амелина в беседе с NEWS.ru отметила, что изначально «редановцы» не были связаны «ни с чем агрессивным и негативным». Однако что случилось 19 февраля, во время драки в московском ТЦ «Авиапарк», ставшей первым инцидентом с участием «анимешников», «до сих пор не вполне понятно».

Те, кто говорит, что якобы «спортики» напали на неформалов — это всё неоднозначно. Ничего такого на видео не видно и не понятно. Всё это совершенно не объясняет того, что было дальше. <...> На моих глазах начали в Telegram и «ВКонтакте» появлялись сообщества «Редана». Сейчас их банят за прямые призывы к насилию. <...> «Редановцы» поверили в себя, смогли если не победить в сражениях на фуд-корте, то дали отпор. Это многим понравилось, это означает, что запрос на агрессию очень высокий, — полагает Амелина.

По её мнению, сейчас «ЧВК Редан» превратились в «радикальное крыло анимешной субкультуры, которое фактически уже отошла от анимешников». На волне «хайпа» к ним присоединилось «много людей», а по всем крупным городам «открыты паблики», где «назначают стрелки по ТЦ и другим местам», чтобы «выяснить отношения со своими противниками». К противостоянию с «ЧВК Редан», по словам Амелиной, «присоединяются ультранационалисты, неонацисты и мусульманская молодёжь».

То есть, идёт полный замес. Конфликт уже принимает межнациональный и межконфессиональный аспект, — подчёркивает исследователь.

Фото: chvkredantg/t.me

Амелина полагает, такие феномены, как «ЧВК Рёдан», появляются, когда туда «идёт молодёжь, которой нужен подвиг, которая хочет не просто сходить в школу и смотреть картинки в интернете, а большего», но не может найти альтернативу.

Свойственная молодёжи здоровая агрессия должна быть направлено в правильное русло, иначе они находят такие хорошие как им кажется варианты. Я ради интереса читала отчеты Росмолодёжи по грантам, которые предоставляются на развитие какого-то дела и проектов. Всё это настолько скучно — десятки таких проектов и ни одного связанного с реальной жизнью, — высказала свое мнение Амелина.

NEWS.ru подробно рассказывал, что о «ЧВК Редан» стали говорить после того, как в нескольких российских городах прошли массовые задержания подростков, участвовавших в драках в торговых центрах. Только в Москве задержанных было больше 350, в Петербурге — больше 200 человек. Полиция возбудила несколько уголовных дел о хулиганстве. Представители субкультуры изначально заявляли, что подверглись нападению со стороны околофутбольных хулиганов, которым «дали отпор».

«ЧВК Редан» не имеет никакого отношения к военизированным формированиям. Это подростковая субкультура, возникшая под влиянием аниме-комиксов Hunter x Hunter, где есть клан под названием «Редан». Его участников косплеят (то есть подражают им) российские и украинские подростки, нося чёрную одежду российского субкультурного бренда hikikomori kai с изображениями паука и цифрой «4» (коллекция вышла в 2020 году), а также клетчатые брюки.