«Идеальный вариант»: блогер посоветовала, куда отправиться в конце лета Блогер Ансталь: в последние дни лета туристы могут посетить Турцию или Тунис

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Тунис

В последние дни лета туристы могут отправиться в солнечную Турцию или Тунис, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, из азиатских направлений можно выделить курортный город Паттайя в Таиланде и Шри-Ланку.

Для того чтобы продлить лето, туристы могут отправиться в Турцию или Тунис. Из азиатских направлений, я советую посетить курортный город Паттайя, а также Шри-Ланку, где сейчас как раз сезон. Куба одно из самых недорогих заграничных направлений для россиян, но стоит учитывать, что туристический сезон там начинается в сентябре. В последнее время направление стало популярно в летние месяцы, так как ценовая политике вне сезон там приятнее и приемлемее для людей, – рассказала Ансталь.

В России блогер посоветовала отправиться в Сочи, Геленджик, Анапу и Туапсе. Также она назвала Дагестан идеальным направлением для любителей горных пейзажей.

Большим спросом сейчас пользуется Дагестан, это идеальный вариант для любителей захватывающих пейзажей, гор. Каспийское побережье также весьма притягивает туристов. К тому же в Дагестан, как и на Северный Кавказ можно отправляться на 2-3 дня, – добавила Ансталь.

Ранее тревел-блогер Ансталь назвала Сочи и Абхазию лучшими направлениями для отпуска в бархатный сезон. Также она посоветовала туристам рассмотреть поездку на Балтийское море, где в начале осени еще сохраняется теплая, комфортная погода. При этом поездка в Грузию в бархатный сезон будет не лучшей идеей, так как перелеты по данному направлению дорогостоящие, отметила Ансталь.