Идеальный соус к мясу! Готовим настоящий дзадзики за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить настоящий греческий дзадзики? Этот освежающий соус с чесноком и огурцом идеально дополнит мясо, рыбу или овощи-гриль, а готовится буквально за несколько минут!

Вам понадобится:

Греческий йогурт (10%) — 120 г

Огурец средний — 80 г (около половины)

Чеснок — 1 зубчик

Свежий укроп — 5–6 веточек

Лимонный сок — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Оливковое масло — для подачи

Как приготовить:

Огурец натрите на мелкой терке, слегка отожмите сок. Чеснок раздавите ножом и мелко порубите. Укроп измельчите. Смешайте все ингредиенты с йогуртом. Добавьте лимонный сок, соль и перец. Дайте настояться 15 минут в холодильнике.

Дзадзики отлично хранится 2–3 дня в холодильнике и становится еще вкуснее, когда ингредиенты «поженятся». Попробуйте подать его с теплыми лепешками питой или свежими овощами — это настоящий вкус Греции у вас дома!

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.