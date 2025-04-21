Хотите приготовить настоящий греческий дзадзики? Этот освежающий соус с чесноком и огурцом идеально дополнит мясо, рыбу или овощи-гриль, а готовится буквально за несколько минут!
Вам понадобится:
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Греческий йогурт (10%) — 120 г
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Огурец средний — 80 г (около половины)
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Чеснок — 1 зубчик
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Свежий укроп — 5–6 веточек
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Лимонный сок — 1 ч. л.
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Соль, перец — по вкусу
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Оливковое масло — для подачи
Как приготовить:
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Огурец натрите на мелкой терке, слегка отожмите сок.
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Чеснок раздавите ножом и мелко порубите.
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Укроп измельчите.
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Смешайте все ингредиенты с йогуртом.
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Добавьте лимонный сок, соль и перец.
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Дайте настояться 15 минут в холодильнике.
Дзадзики отлично хранится 2–3 дня в холодильнике и становится еще вкуснее, когда ингредиенты «поженятся». Попробуйте подать его с теплыми лепешками питой или свежими овощами — это настоящий вкус Греции у вас дома!
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