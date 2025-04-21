Хотите приготовить настоящий греческий дзадзики? Этот освежающий соус с чесноком и огурцом идеально дополнит мясо, рыбу или овощи-гриль, а готовится буквально за несколько минут!

Вам понадобится:

  • Греческий йогурт (10%) — 120 г

  • Огурец средний — 80 г (около половины)

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Свежий укроп — 5–6 веточек

  • Лимонный сок — 1 ч. л.

  • Соль, перец — по вкусу

  • Оливковое масло — для подачи

Как приготовить:

  1. Огурец натрите на мелкой терке, слегка отожмите сок.

  2. Чеснок раздавите ножом и мелко порубите.

  3. Укроп измельчите.

  4. Смешайте все ингредиенты с йогуртом.

  5. Добавьте лимонный сок, соль и перец.

  6. Дайте настояться 15 минут в холодильнике.

Дзадзики отлично хранится 2–3 дня в холодильнике и становится еще вкуснее, когда ингредиенты «поженятся». Попробуйте подать его с теплыми лепешками питой или свежими овощами — это настоящий вкус Греции у вас дома!

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