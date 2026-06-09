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09 июня 2026 в 08:45

Идеальный шар без обрезки усыпан махровыми персиковыми корзинками. Многолетник для уютного сада

Фото: D-NEWS.ru
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Посадите этот многолетник весной — и уже в середине августа ваш сад украсят пышные шары нежного персиково-лососевого цвета. Хризантема мультифлора «Первоклассница» формирует идеальную сферу высотой 40–50 см без обрезки и прищипки. Каждый куст усыпан махровыми цветками диаметром около 4 см, которые распускаются так обильно, что зелени почти не видно.

Оттенок меняется от светлого, кремово-лососевого в начале цветения до насыщенного персикового с розоватым отливом в полную силу — словно акварельный закат, застывший в саду. Цветение продолжается с середины августа до устойчивых заморозков, иногда захватывая и первую половину октября. Сорт зимостойкий, но для надежности требует окучивания землей перед зимой.

Идеален для переднего плана клумб, контейнеров и групповых посадок. Даже в дождливую осень «Первоклассница» не теряет декоративности: цветки не намокают и не поникают. Срезанные соцветия стоят в вазе до трех недель. Посадите ее на солнечном месте с рыхлой, питательной почвой — и каждую осень вас будет встречать этот румяный «первоклассный» шар, поднимающий настроение одним своим видом.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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