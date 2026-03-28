Идеальный кулич на Пасху: получается с первого раза. Никаких сомнений, никаких неудач

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кулич из этого теста не черствеет. На второй день он становится даже мягче, пропитывается собственным ароматом. Хранится в закрытом контейнере или завернутым в полотенце. Можно испечь заранее, а в праздничное утро просто достать и подать к столу.

Что понадобится для кулича

Для теста: 1 кг муки, 500 мл теплого молока, 200 г сливочного масла, 200 г сахара, 6 яиц, 1 пакетик сухих дрожжей (11 г) или 50 г свежих, 1 чайная ложка соли, ванильный сахар (2 пакетика). Для добавок: 150 г изюма, 100 г цукатов. Для смазывания: 1 желток, 2 столовые ложки молока. Для глазури: 2 белка, 200 г сахарной пудры, цветная посыпка.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Формы для куличей смазываю маслом, присыпаю мукой. В теплом молоке развожу дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставляю на 10–15 минут.

Яйца отделяю: желтки растираю с оставшимся сахаром и ванильным сахаром, белки взбиваю со щепоткой соли до мягких пиков.

В большой миске смешиваю опару, растопленное теплое масло, желтковую смесь. Постепенно добавляю просеянную муку, замешиваю тесто. В конце аккуратно вмешиваю взбитые белки. Тесто должно быть мягким, эластичным, слегка липнуть к рукам.

Накрываю и оставляю в тепле на 1,5–2 часа до увеличения в 2 раза. Изюм промываю, замачиваю в горячей воде (или роме) на 15 минут, затем обсушиваю. Подошедшее тесто обминаю, добавляю изюм и цукаты, аккуратно вмешиваю.

Раскладываю тесто по формам (заполняя на 1/3), накрываю и даю подойти еще 30–40 минут. Смазываю поверхность желтком, смешанным с молоком.

Выпекаю 40–50 минут (время зависит от размера форм). Готовность проверяю деревянной шпажкой. Остужаю на решетке. Для глазури взбиваю белки с сахарной пудрой до крепких пиков. Покрываю остывшие куличи глазурью и сразу посыпаю цветной посыпкой.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
