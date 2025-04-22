Кто сказал, что без вафельницы не сделать идеальные венские вафли? Этот рецепт перевернет ваши представления о выпечке! Нежные, воздушные, с хрустящей корочкой и ванильным ароматом — они тают во рту и покоряют с первой пробы.
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 100 г сахара;
- 200 г муки;
- 100 г растопленного масла;
- 100 мл молока;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- ванилин или корица по вкусу.
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте молоко и масло.
- Просейте муку с разрыхлителем, аккуратно смешайте с жидкой основой. Тесто должно быть как густая сметана.
- Разогрейте сковороду на среднем огне. Смажьте ее минимальным количеством масла.
- Выливайте тесто небольшими порциями (как оладьи), сразу накрывайте крышкой. Жарьте 2–3 минуты до румяности, затем переверните и доведите до готовности.
Попробуйте этот чудо-рецепт вафель — и ваши домашние потребуют добавки!
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