Кто сказал, что без вафельницы не сделать идеальные венские вафли? Этот рецепт перевернет ваши представления о выпечке! Нежные, воздушные, с хрустящей корочкой и ванильным ароматом — они тают во рту и покоряют с первой пробы.

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 100 г сахара;
  • 200 г муки;
  • 100 г растопленного масла;
  • 100 мл молока;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • ванилин или корица по вкусу.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте молоко и масло.
  2. Просейте муку с разрыхлителем, аккуратно смешайте с жидкой основой. Тесто должно быть как густая сметана.
  3. Разогрейте сковороду на среднем огне. Смажьте ее минимальным количеством масла.
  4. Выливайте тесто небольшими порциями (как оладьи), сразу накрывайте крышкой. Жарьте 2–3 минуты до румяности, затем переверните и доведите до готовности.

Попробуйте этот чудо-рецепт вафель — и ваши домашние потребуют добавки!

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