20 февраля 2026 в 17:54

Идеальные блины для Масленицы: толстые, ажурные, готовлю на простокваше. Дом пахнет уютом и теплом. Объедение!

Фото: D-NEWS.ru
По текстуре эти блины находятся ровно посередине между тонким блинчиком и пышными оладушками. Они толще привычных, но остаются цельным блином, внутри — нежные, влажные, с характерной «губчатой» структурой, идеальной для того, чтобы впитать сметану.

В глубокой миске смешиваю 500 мл простокваши (можно заменить густым кефиром или ряженкой) комнатной температуры с 2 яйцами, 2 ст. л. сахара и щепоткой соли. Взбиваю венчиком до однородности. Добавляю 1/2 ч. л. пищевой соды. Сразу начинается реакция — масса слегка пенится. Быстро перемешиваю.

Частями, постоянно помешивая, всыпаю примерно 250-300 г пшеничной муки. Муку лучше добавлять постепенно, чтобы контролировать консистенцию. Тесто должно получиться густым, как жирная сметана, медленно стекать с ложки, но не быть крутым.

В самом конце вливаю 2 ст. л. растительного масла и еще раз хорошо вымешиваю. Даю тесту постоять 10-15 минут. Хорошо разогреваю толстую сковороду на среднем огне. Смазываю дно небольшим количеством масла (можно кусочком сала).

Набираю тесто половником (примерно половину). Выливаю на сковороду и сразу, вращая ее, помогаю тесту растечься в круглый, не слишком тонкий блин (толщиной около 4-5 мм).

Жарю на среднем огне. Когда поверхность схватится и покроется множеством лопнувших пузырьков, а края подсохнут (это видно), аккуратно лопаткой переворачиваю. Жарю с другой стороны до румяности. Подаю сразу, горячими, с маслом, сметаной или медом.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
