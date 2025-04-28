Идеальное картофельное пюре без варки! Шеф-повар раскрыл необычный рецепт!

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Готовим картофельное пюре без варки: шеф-секрет с хрустящей корочкой! Этот необычный способ приготовления картофельного пюре удивит даже опытных хозяек. Вместо традиционной варки картофель запекают на слое крупной соли, что придает блюду особую текстуру и глубину вкуса.

Разогрейте духовку до 160–180°C. На противень толстым слоем насыпьте крупную каменную соль, сверху разложите вымытые клубни картофеля среднего размера. Запекайте около часа до полной мягкости — соль обеспечит равномерный прогрев без подгорания.

Горячий картофель разрежьте пополам и ложкой извлеките мякоть, протирая ее через сито. Этот прием сохраняет естественную крахмалистость. Добавьте теплое молоко и сливочное масло, взбивая до кремовой консистенции. Черный перец и щепотка мускатного ореха подчеркнут натуральный вкус.

Главный секрет — золотистая корочка, которая образуется при запекании, она придает пюре тонкие карамельные нотки. Подавайте сразу, украсив хрустящими картофельными шкурками.

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