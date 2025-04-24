Идеальная картошка фри: секрет хрустящей корочки и нежной сердцевины

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Многие любят картошку фри, но добиться идеального сочетания хрустящей корочки и мягкой середины получается не у всех. Главный секрет — в правильной подготовке.

После нарезки картофель нужно вымочить в ледяной воде не меньше часа. Это удалит лишний крахмал и сахара, из-за которых ломтики темнеют и становятся мягкими.

Следующий шаг — бланширование. Опустите картофель в кипяток на 3–5 минут, затем резко охладите в ледяной воде. Так внешний слой закрепится, и масло не пропитает сердцевину. Перед жаркой тщательно просушите ломтики — влага испортит хруст.

Жарьте дважды: сначала при 160 °C до легкой румяности, дайте остыть, затем при 190 °C до золотистой корочки. Солите только готовую картошку — иначе она отдаст влагу и не будет хрустеть. Для красивого оттенка добавьте в масло щепотку сахара за минуту до конца жарки.

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