Мечтаете об универсальном пироге, который можно сделать и сытным, и сладким? Этот рецепт-конструктор позволит вам приготовить два разных пирога из одного теста — выбирайте начинку по настроению!

Ингредиенты для теста:

  • мука — 300 г;

  • сливочное масло — 150 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • сметана — 100 г;

  • разрыхлитель — 1 ч. л.;

  • соль — щепотка.

Варианты начинки:

  • Мясная: фарш + лук + специи.
  • Сладкая: клубника + сахар + крахмал.

Приготовление:

  1. Замесите тесто, разделите на 2 части.

  2. Раскатайте, выложите в формы.

  3. Добавьте разные начинки — мясную и сладкую.

  4. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут.

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