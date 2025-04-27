Мечтаете об универсальном пироге, который можно сделать и сытным, и сладким? Этот рецепт-конструктор позволит вам приготовить два разных пирога из одного теста — выбирайте начинку по настроению!
Ингредиенты для теста:
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мука — 300 г;
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сливочное масло — 150 г;
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яйцо — 1 шт.;
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сметана — 100 г;
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разрыхлитель — 1 ч. л.;
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соль — щепотка.
Варианты начинки:
- Мясная: фарш + лук + специи.
- Сладкая: клубника + сахар + крахмал.
Приготовление:
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Замесите тесто, разделите на 2 части.
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Раскатайте, выложите в формы.
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Добавьте разные начинки — мясную и сладкую.
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Выпекайте при 180 °C 30–35 минут.
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