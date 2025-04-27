И с мясом, и с клубникой — готовим пирог-конструктор

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мечтаете об универсальном пироге, который можно сделать и сытным, и сладким? Этот рецепт-конструктор позволит вам приготовить два разных пирога из одного теста — выбирайте начинку по настроению!

Ингредиенты для теста:

мука — 300 г;

сливочное масло — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Варианты начинки:

Мясная: фарш + лук + специи.

фарш + лук + специи. Сладкая: клубника + сахар + крахмал.

Приготовление:

Замесите тесто, разделите на 2 части. Раскатайте, выложите в формы. Добавьте разные начинки — мясную и сладкую. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут.

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