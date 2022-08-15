«И расчет, и пощечина»: политолог о выводе войск США из Афганистана Американист Дудаков: вывод войск США из Афганистана стал и расчетом, и сильной пощечиной для Белого дома

Фото: Nicholas Pilch/Global Look Press

Решение вывести войска из Афганистана стал для США, с одной стороны сильной пощечиной всей внешней политике Белого дома, с другой — расчетом и политическим решением, заявил NEWS.ru политолог Малек Дудаков. Он подчеркнул, что год назад американцев критиковали не за сам факт эвакуации, а за то, как именно США ее провели — неэффективно и хаотично. Таким образом эксперт прокомментировал годовщину взятия Кабула талибами («Талибан» — террористическое движение, запрещено в России.

По его словам, миссия по выводу войск США была логичной. Дудаков напомнил, что данный процесс запустил не нынешний глава США Джо Байден, а его предшественник — Дональд Трамп.

С одной стороны, это расчет. С другой — сильная пощечина американской внешней политике и США, особенно то, как это было проведено. В принципе, никто не спорил с тем, что американцам нужно было оттуда уходить из Афганистана, что на это тратится очень много денег и ресурсов. Даже с точки зрения логики внешней политики США было логично переориентировать ресурсы на Юго-Восточную Азию, где они сейчас конкурируют с Китаем, — добавил Дудаков.

По словам собеседника, вывод войск из Афганистана «нельзя назвать какой-либо победой США и внешней политики Белого дома. Это дало понять, что Вашингтону на международной арене многие вещи даются сложнее».

США все чаще таким образом опрокидывают своих союзников. И, конечно же, буквально спустя полгода после Афганистана, как мы видим, начался украинский кризис. Думаю, что это тоже во многом с этим связано, — подчеркнул американист.

Талибы вошли в Кабул без боя 15 августа 2021 года и в течение нескольких часов установили контроль над афганской столицей. Президент республики на тот момент — Ашраф Гани — сложил полномочия и бежал из страны. Войска США находились в Афганистане с 2001-го.

Ранее делегация в составе министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддина Азизи, а также юристов и экономистов приземлилась в Домодедово. Предполагается, что после визита в Москву они посетят Казань, где обсудят развитие межрегиональных связей, о чем ранее днем сообщил посол России в Афганистане.