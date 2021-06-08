И никакого пармезана: итальянцы восхитились качеством российских сыров

Российским сыроварам не стоит пытаться клонировать пармезан, поскольку они научились делать собственные оригинальные сыры высочайшего качества. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Итало-российской торговой палаты Виченцо Трани.
По словам Трани, российской замены пармезана действительно нет. Однако в стране существуют
Я лично пробовал и очень люблю отдельные сыры, которые производят маленькие предприниматели. Это ещё важнее, потому что это — шанс, который маленькие предприниматели имеют, которого до этого у них не было. Моя любимая фирма сыра как раз находится в Костроме. <...> Очень-очень-очень высокого качества сыр, — заявил итальянец.
При этом он особо отметил, что российским мастерам не следует пытаться скопировать пармезан. Лучше делать собственные варианты сыра — и это будет очень вкусно.
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия оставит пармезан и другие виды сыра в санкционном списке. Пока европейские товары оттуда исключать не планируют.