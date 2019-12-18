Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала иск о защите чести и достоинства к муниципальному депутату Евгению Савельеву, который сначала проголосовал против повышения зарплаты чиновницы, а после раскритиковал её в соцсетях. Пост, о котором идёт речь, был опубликовал 30 октября, а иск
«Баба Яга против»
В августе 2019 года, перед выборами, глава Челябинской области Алексей Теслер
Против выступил только депутат Евгений Савельев, который предложил главе и спикеру городского Совета, а также его заместителю добровольно отказаться от повышения своих окладов, а освободившуюся сумма направить на премии низкооплачиваемым сотрудникам мэрии. При этом он сослался на тяжелую экономическую ситуацию, связанную с закрытием градообразующего предприятия «Уфалейникель», которое перестало платить налоги в муниципальный бюджет. Его предложение было отклонено, а большинство депутатов проголосовали за увеличение зарплаты главе города. Судя по
На следующий день Савельев
Начиная с сентября, в Уфалее произошли две масштабные коммунальные аварии, во время которых глава округа врала, отмалчивалась и показала свою беспомощность как управленец. Эти аварии стали возможны во многом из-за того, что МУП «Водоканал» банкротится и ликвидируется, а его имущество уже сегодня передаётся частным фирмам и лицам. В результате «Водоканал» не может в полном объёме выполнять свои функции — тем более в режиме ЧС. И это тоже зона прямой ответственности Главы округа, — написал Савельев.
В завершение поста он также заявил, что «губернатор по сути отстранил главу от исполнения обязанностей после того как она не справилась».
Именно эта запись стала основанием для иска Веры Усковой. Суд приступит к его рассмотрению 24 декабря. Как говорится в обращении (есть в распоряжении NEWS.ru), Савельев «беспочвенно оценивает деятельность главы как недобросовестную». Мэр указывает на то, что в своём посте депутат, помимо прочего, обвиняет городские власти в нерациональных тратах на благоустройство парков и центральной площади, в то время как они проводились на средства федерального и областного бюджетов, которые нельзя было потратить ни на что другое. В иске Ускова требует от Савельева опровергнуть сделанные им заявления в социальной сети «Одноклассники» и выплатить ей 100 тысяч рублей моральной компенсации.
Каждый год технические работники администрации и руководство города повышают зарплаты примерно на величину инфляции. В этом году на 4,3%. Когда деньги пришли в бюджет, собрали депутатов, их должны были распределить. Я выступил против. У нас были аварии, люди по пять дней сидели без воды. Люди живут в таких условиях, в которых жить вообще невозможно. В силу этих причин она не заслуживает того, чтобы ей повышали зарплату, это мнение моих избирателей, — сказал Евгений Савельев в комментарии NEWS.ru.
Давние соперники
Он также упомянул, что с Верой Усковой у него уже происходил конфликт в 2017 году. По его словам, к нему обратился врач-онколог, приезжий из Средней Азии, которого выселяли из служебной квартиры.
Я пошёл к главе, сказал что, если уедет онколог это будет потеря для городской медицины, — пояснил Савельев. — Попросил выделить ему деньги из бюджета на компенсацию съёма жилья. Есть программа помощи врачам. В итоге решения не дождался. Потом ещё раз пришел к главе. Сказал, что, если вы не выделите деньги, я встану на собрании депутатов и скажу что у нас глава — тряпка. Она написала на меня заявление в полицию об оскорблении, но там отказались возбуждать дело. Но, главное, деньги потом выделили.
Евгений Савельев также заявил, что не считает свои заявления в адрес Усковой ущемляющими её честь и достоинство, и готов судиться до конца.
Глава города Верхний Уфалей Вера Ускова на просьбу прокомментировать мотивы своего иска, передала через своего пресс-секретаря, что «у нас правовое государство и каждый имеет право защищать свои честь и достоинство».
Савельев и Ускова и ранее находились в сложных отношениях вынужденного союзничества и конкуренции, а то и вражды. Оба они состояли в «Единой России», оба работали в городской власти. Ускова с 1994-го по 2010-й годы
Евгений Савельев до 2012-го года занимал пост вице-мэра по экономике. В 2014 году перешёл в ЛДПР, затем в марте 2015 года вновь
Как
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