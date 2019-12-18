Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала иск о защите чести и достоинства к муниципальному депутату Евгению Савельеву, который сначала проголосовал против повышения зарплаты чиновницы, а после раскритиковал её в соцсетях. Пост, о котором идёт речь, был опубликовал 30 октября, а иск зарегистрирован двумя неделями позже. Ускова известна как оппонент местного руководства «Единой России», которая в 2015 году смогла провести в городской совет группу самовыдвиженцев, а через какое-то время возглавить сам Верхний Уфалей. Савельев же был конкурентом Усковой в борьбе за пост мэра. При этом оба они ранее состояли в «ЕР» и работали в муниципальной власти. В ситуации разбирался NEWS.ru.

«Баба Яга против»

В августе 2019 года, перед выборами, глава Челябинской области Алексей Теслер подписал распоряжение о повышении зарплат бюджетникам на 4,3%. В нём же муниципальным властям рекомендовалось увеличить зарплаты работникам подведомственных организаций. В городском совете Верхнего Уфалея этот вопрос был включён в повестку заседания 29 октября, при этом вместе с повышением зарплат персоналу, предлагалось проголосовать сразу и за увеличение оклада мэра Усковой — и то, и другое сразу на 8 процентов.

Против выступил только депутат Евгений Савельев, который предложил главе и спикеру городского Совета, а также его заместителю добровольно отказаться от повышения своих окладов, а освободившуюся сумма направить на премии низкооплачиваемым сотрудникам мэрии. При этом он сослался на тяжелую экономическую ситуацию, связанную с закрытием градообразующего предприятия «Уфалейникель», которое перестало платить налоги в муниципальный бюджет. Его предложение было отклонено, а большинство депутатов проголосовали за увеличение зарплаты главе города. Судя по опубликованной декларации о доходах за 2018 год, мэр Вера Ускова заработала за это время 1 млн 865 тыс. рублей (порядка 154 тыс. рублей в месяц).

На следующий день Савельев опубликовал в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» пост, где заявил, что, по его мнению, депутаты, «не имеют морального права повышать зарплату главы округа даже на один рубль».

Начиная с сентября, в Уфалее произошли две масштабные коммунальные аварии, во время которых глава округа врала, отмалчивалась и показала свою беспомощность как управленец. Эти аварии стали возможны во многом из-за того, что МУП «Водоканал» банкротится и ликвидируется, а его имущество уже сегодня передаётся частным фирмам и лицам. В результате «Водоканал» не может в полном объёме выполнять свои функции — тем более в режиме ЧС. И это тоже зона прямой ответственности Главы округа, — написал Савельев.

В завершение поста он также заявил, что «губернатор по сути отстранил главу от исполнения обязанностей после того как она не справилась».

Евгений Савельев esavelyev71/vk.com

Именно эта запись стала основанием для иска Веры Усковой. Суд приступит к его рассмотрению 24 декабря. Как говорится в обращении (есть в распоряжении NEWS.ru), Савельев «беспочвенно оценивает деятельность главы как недобросовестную». Мэр указывает на то, что в своём посте депутат, помимо прочего, обвиняет городские власти в нерациональных тратах на благоустройство парков и центральной площади, в то время как они проводились на средства федерального и областного бюджетов, которые нельзя было потратить ни на что другое. В иске Ускова требует от Савельева опровергнуть сделанные им заявления в социальной сети «Одноклассники» и выплатить ей 100 тысяч рублей моральной компенсации.

Каждый год технические работники администрации и руководство города повышают зарплаты примерно на величину инфляции. В этом году на 4,3%. Когда деньги пришли в бюджет, собрали депутатов, их должны были распределить. Я выступил против. У нас были аварии, люди по пять дней сидели без воды. Люди живут в таких условиях, в которых жить вообще невозможно. В силу этих причин она не заслуживает того, чтобы ей повышали зарплату, это мнение моих избирателей, — сказал Евгений Савельев в комментарии NEWS.ru.

Давние соперники

Он также упомянул, что с Верой Усковой у него уже происходил конфликт в 2017 году. По его словам, к нему обратился врач-онколог, приезжий из Средней Азии, которого выселяли из служебной квартиры.

Я пошёл к главе, сказал что, если уедет онколог это будет потеря для городской медицины, — пояснил Савельев. — Попросил выделить ему деньги из бюджета на компенсацию съёма жилья. Есть программа помощи врачам. В итоге решения не дождался. Потом ещё раз пришел к главе. Сказал, что, если вы не выделите деньги, я встану на собрании депутатов и скажу что у нас глава — тряпка. Она написала на меня заявление в полицию об оскорблении, но там отказались возбуждать дело. Но, главное, деньги потом выделили.

Евгений Савельев также заявил, что не считает свои заявления в адрес Усковой ущемляющими её честь и достоинство, и готов судиться до конца.

Глава города Верхний Уфалей Вера Ускова на просьбу прокомментировать мотивы своего иска, передала через своего пресс-секретаря, что «у нас правовое государство и каждый имеет право защищать свои честь и достоинство».

Савельев и Ускова и ранее находились в сложных отношениях вынужденного союзничества и конкуренции, а то и вражды. Оба они состояли в «Единой России», оба работали в городской власти. Ускова с 1994-го по 2010-й годы была замглавы города по социальным вопросам.

Евгений Савельев до 2012-го года занимал пост вице-мэра по экономике. В 2014 году перешёл в ЛДПР, затем в марте 2015 года вновь подал заявление на вступление в сторонники «ЕР».