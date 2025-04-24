Хотите превратить обычное блюдо в ресторанное? Этот нежнейший грибной соус со сливками подойдет и к пасте, и к картошке, и даже к мясу — а готовится всего за 15 минут!
Главные ингредиенты
-
Шампиньоны — 450 г (основа вкуса)
-
Сливки 20–33% — 240 мл (для нежности)
Приготовление
-
Грибы нарежьте крупными кусочками — так вкус будет насыщеннее.
-
Обжарьте на сухой сковороде 5 минут до золотистого цвета.
-
Добавьте 2 ст. л. сливочного масла, когда оно растопится — влейте сливки.
-
Приправьте соевым соусом (2 ст. л.) и тимьяном, тушите 3–4 минуты.
Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.