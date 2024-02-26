И до «Яндекса» добрались. Когда такси в России станет дешевле?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба выявила у сервиса «Яндекс.Такси» серьезные нарушения. Чем недовольны в ФАС, станет ли такси в России дешевле, что сейчас происходит с «Яндексом»?

На что жалуются водители и пассажиры «Яндекс.Такси»

У ФАС есть «серьезные замечания» к работе «Яндекс.Такси», заявил замглавы службы Петр Иванов. По его словам, прежде всего вопросы вызывают алгоритмы ценообразования и отношение компании как к водителям, так и к пассажирам.

«Яндекс» использует динамическую систему ценообразования, в рамках которой цены на услугу постоянно меняются, и при этом не раскрывает в полном объеме, как работает эта система, заявил Иванов. Это вызывает подозрения, однако в ФАС считают неэффективным жесткие меры, предложенные Госдумой — просто ограничить порог цен на такси: в этом случае клиенты рискуют оказаться без такси за любые деньги.

Кроме того, в ФАС недовольны блокировками, которые применяет «Яндекс».

«К нам поступают жалобы на „Яндекс Такси“ как от пассажиров, так и от водителей. За прошлый год их было более 300», — отметил Иванов.

Ранее водители «Яндекс.Такси» неоднократно устраивали забастовки из-за недовольства условиями работы. В октябре 2023 года в Тюмени таксисты требовали официально признать «Яндекс GO» их работодателем, а ранее в 2021 году прошла целая серия забастовок таксистов в городах России.

Почему растут цены на такси в России

Таксисты остаются недовольны уровнем зарплат, однако при этом стоимость услуг такси в России растет. В «Яндексе» объяснили это нехваткой автомобилей эконом-класса и водителей при растущем спросе со стороны клиентов.

ФАС иного мнения: как объяснили «Коммерсанту» во время резкого подорожания услуг такси в Москве во время мощных снегопадов, «Яндекс.Такси» пользуется доминирующим положением на рынке среди перевозчиков в России. Это повод для того мер антимонопольного реагирования — однако в настоящее время такие меры ФАС ограничены постановлением правительства России, которое защищает IT-компании.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Был ли сговор «Яндекс.Такси» и антимонопольщиков

Председатель Московского профсоюза такси Николай Кодолов считает, что такими обвинениями разбрасываться нельзя.

«Будем честными, у людей, которые обвиняют ФАС в сговоре с „Яндексом“, видимо, есть какие-то обиды на „Яндекс“. Возможно, они с ними не сработались или другие проблемы, которые они не смогли решить. Я знаю много людей, которые работают с „Яндексом“ и зарабатывают. Да, работа не простая, тяжелая. Да, есть определенные сложности. Но этим надо заниматься, можно разговаривать с тем же „Яндексом“, пытаться договариваться, а не просто кричать», — отметил Николай Кодолов.

Сергей Марценюк считает, что никакого умышленного сговора ФАС и «Яндекс» не было. «Может быть, на ФАС и пытались оказать давление, но всё зависит от целей. Если цель — улучшить качество услуги, я иду в ФАС и объясняю это. Разве ФАС скажет: „Нет, из принципа не буду это делать, пусть люди ждут по полчаса машину, зато у нас будет все разделено?“» — рассуждает руководитель аналитического центра при Общественном совете по развитию такси Сергей Марценюк.

Что сейчас происходит с «Яндексом»

В начале февраля 2024 года стало известно, что нидерландская компания Yandex N.V. продала российский бизнес «Яндекса» за 475 млрд рублей. Новой головной компанией «Яндекса» стала Международная компания акционерное общество «Яндекс». По данным РБК, топ-менеджмент российской компании получит при этом 35% в закрытом паевом инвестиционном фонде «Консорциум.Первый». Менее крупные доли получат LETA Capital, «Аргонавт» (владельцем которой является группа ЛУКОЙЛ), «Айти.Развитие» и «Меридиан-Сервис».

В Кремле заявили, что не контролируют подобные сделки, но хотят, чтобы «Яндекс» остался в России. В то же время стало известно, что в Евросоюзе готовятся снять санкции с одного из основателей «Яндекса» миллиардера Аркадия Воложа — после того как он публично выступил с осуждением СВО, его могут вывести из-под европейских санкций после 15 марта.

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