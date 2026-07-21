Хватит жалеть отцветшие многолетники: 1 стрижка в конце июля — августе заставит их цвести повторно

Безжалостная обрезка отцветших растений — это не просто уборка, а мощный агротехнический прием, который перенаправляет силы растения с образования семян на формирование новых побегов и цветочных почек.

Главная цель — не дать растению тратить энергию впустую и стимулировать его к активному развитию. Начните с флоксов: сразу после окончания цветения их обрезают на одну треть высоты стеблей, что обеспечивает образование новых побегов, способных зацвести осенью.

Дельфиниумы, отцветая, «засыпают» на месяц, но если обрезать их высокие цветоносы на уровне 10–15 см от земли, они могут порадовать второй волной цветения. Котовник и шалфей дубравный обрезают на треть или даже наполовину — и через месяц-полтора они зацветут снова. У пионов и ирисов удаляют только увядшие цветоносы, срезая их у самого основания, но ни в коем случае не трогайте листву — она нужна для питания корней и закладки почек на будущий год.

У лилейников, астильбы и астранции достаточно удалить отцветшие метелки, а гейхеру после цветения обрезают, чтобы она направила все силы на наращивание пышной листовой розетки.

Ранее были названы многолетники для посадки в августе.