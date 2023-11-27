«Хуже, чем террорист»: Бородин сообщил о запрете въезда в Россию для Соболь Бородин сообщил, что Соболь скоро запретят въезд в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любовь Соболь

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале заявил, что политической активистке Любови Соболь (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) скоро запретят въезд в Россию. По его словам, у женщины нет идеологии, а «только доллар в голове». Бородин подчеркнул, что в будущем у Соболь может появиться клеймо «предатель России».

Она (Любовь Соболь. — NEWS.ru) не понимает, что скоро станет не въездной в Россию по инициативе ФПБК. Она хуже, чем террорист, у нее нет идеологии, там только доллар в голове. Скоро внесут изменения в закон в отношении таких, как ты, и тебя, надеюсь, больше не пустят в нашу страну. Клеймо у тебя будет — «предатель России», — сообщил Бородин.

Ранее Бородин предложил запретить въезд в страну иностранным агентам, направив соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину. Он предложил внести поправки в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В письме утверждается, что это решение повысит внутреннюю безопасность.

До этого Бородин заявил, что журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — один из врагов России, который работает на иностранную разведку. Общественник сообщил, что деньги ему поступают из связанного с ЦРУ Фонда Сороса. Бородин также подчеркнул, что, если будет принят закон о запрете въезда в Россию для иноагентов, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) никогда не сможет вернуться в страну.