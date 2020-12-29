Хуснуллин заявил о планах превратить Крым в жемчужину России

https://static.news.ru/photo/18e0541e-49ef-11eb-b55f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что в будущем он надеется превратить полуостров Крым в жемчужину России.

Хуснуллин уверен, что Севастополь будет очень активно развиваться.

Мне самому вообще Крым и Севастополь очень нравятся, я этим занимаюсь с удовольствием и надеюсь, что мы сделаем из Крыма очередную жемчужину нашей страны, хотя вопросов, накопившихся там, очень много, — рассказал он в ходе прямого эфира в Instagram.

Ранее вице-премьер сообщил, что вопрос водоснабжения Севастополя практически решён. По его словам, в городе были найдены дополнительные источники воды. Он также поблагодарил губернатора города Михаила Развозжаева за решение по поставке воды из Кадыковского карьера и реки Бельбек.

Как писал NEWS.ru, правительство России решило направить около 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по водоснабжению Крыма. Решить этот вопрос кабинету министров поручил президент России Владимир Путин. Всего предусмотрено 14 мероприятий, среди них: разработка новых источников воды, возведение гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в объёме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.

Крым был присоединён к России на фоне антиправительственных протестов на Украине конца 2013 — начала 2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. На территории полуострова был проведён референдум, подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ.