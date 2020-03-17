https://static.news.ru/photo/fdb9c524-6869-11ea-b7cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В России могут начать строить модульные инфекционные центры в разных регионах страны. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Если будет необходимость, мы готовы к реализации этих вариантов, — цитирует его «Интерфакс».

Хуснуллин добавил, что кабмином рассмотрены все возможности строительства модульных медцентров. Кроме того, будет учтён положительный опыт Москвы, где сейчас этим занимаются.

В настоящее время в поселении Вороновское деревни Голохвастово в Новой Москве завершается подготовка площадки для строительства инфекционного центра для заразившихся коронавирусом. Площадь территории, на которой возводят медицинское учреждение, составляет 43 гектара. Там разместятся приёмный и лечебный блоки, будут работать реанимация и лаборатория, а также детское, операционное и — в случае необходимости — родильное отделения.

Как писал NEWS.ru, вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.