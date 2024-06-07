Хуснуллин увидел в расширении семейной ипотеки будущее малых городов Хуснуллин: расширение семейной ипотеки даст толчок развитию малых городов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Марат Хуснуллин

Предложение президента Владимира Путина расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей подтолкнет населенные пункты к развитию, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает с полей ПМЭФ корреспондент NEWS.ru. Также на новые территории выйдут застройщики.

Мы считаем, что данное решение приведет к тому, что сейчас, когда уменьшится объем ипотеки в крупных городах, ряд застройщиков, которые из-за низкой маржинальности пока не строили жилье в малых городах, будут создавать предложения, поэтому мы считаем, что эта мера обязательно подтолкнет развитие малых городов, — уверен Хуснуллин.

Политик отметил, что в 2024 году в России нужно построить не менее 100 млн квадратных метров жилья. Такие темпы нужно сохранять не менее шести лет, чтобы в стране обновился каждый пятый квадратный метр жилья.

Владимир Путин также поручил правительству запустить с 1 июля дополнительные программы льготной семейной ипотеки. Льготные условия ипотеки будут действовать во всех российских регионах, для каждой семьи, которая хочет построить свой дом.