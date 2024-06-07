Одна из национальных целей России — к 2030 году в 1,5 раза улучшить качество благоустройства населенных пунктов, рассказал на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Так политик прокомментировал выступление президента Владимира Путина, который в ходе пленарного заседания сообщил о продолжении работы по реализации государственных программ по созданию комфортной городской среды, передает корреспондент NEWS.ru.

Благоустройство — это среда для жизни, среда обитания, и сегодня люди очень активно принимают в этом участие. В этом году мы провели конкурс, и у нас значительно больше участников: уже порядка 16–18 млн приняло участие в этом обсуждении, и для нас очень важно не просто бюджетные деньги на это выделить, а вовлечь максимальное количество граждан, организаций, федеральных, региональных и муниципальных средств, чтобы среда вокруг нас была наиболее благоустроена, — объяснил спикер.