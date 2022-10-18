По Крымскому мосту разрешили движение части грузовиков Хуснуллин: по Крымскому мосту разрешено движение грузовому транспорту до 40 тонн

Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Грузовой транспорт до 40 тонн уже может проезжать по Крымскому мосту, заявил на выступлении в Госдуме вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, которые приводит РИА Новости, легковые автомобили и автобусы уже беспрепятственно ездят по мосту, поврежденные пролеты которого будут демонтированы до конца декабря.

Мы [левую автополосу] укрепили, запустили [движение] в двухполосном исполнении, уже не реверсивно. И сегодня могут грузовые машины до 40 тонн проезжать [по мосту], — сказал Хуснуллин.

Он также указал, что ремонтные бригады работают, «как в военное время — в круглосуточном режиме».

Ранее Хуснуллин сообщил, что спустя неделю после теракта левая часть Крымского моста восстановлена. Он разъяснил, что проведены работы по усилению пролетных строений, проведены испытания и получено заключение экспертизы. 17 октября стало известно, что по Крымскому мосту открыто движение автобусов в оба направления, ранее этот вид транспорта направлялся на паромную переправу.

Взрыв на мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне объекта взорвался грузовик, после чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, жертвами взрыва стали пять человек.