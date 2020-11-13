Хуснуллин опроверг ограничение работы строек в России

https://static.news.ru/photo/7bc61d84-2659-11eb-831d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти не рассматривают ввод системных ограничений в строительстве из-за пандемии коронавируса. Исключением могут быть точечные случаи, когда на стройплощадке произошла вспышка заболеваемости COVID-19. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Жизнь показала, что те регионы, которые не ввели ограничения, сегодня у них стройка почти не упала или упала минимально, — цитирует чиновника РИА Новости.

По его словам, в Москве и Московской области ранее были введены ограничения из-за большой концентрации населения и увеличения числа заболевших, после чего именно в этих регионах произошёл большой провал по жилью.

Основной рабочей силой, занятой в строительстве, были мигранты, которые после ввода ограничений покинули Россию, а теперь не могут вернуться. Проблема нехватки трудовых ресурсов в России набирает угрожающие масштабы. Власти ищут возможность того, чтобы необходимые для работы на стройплощадках мигранты смогли точечно въезжать в страну, пояснил вице-премьер.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы не планируют останавливать строительство из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв. Он подчеркнул, что прикладываются максимально возможные усилия, чтобы ускорить возведение объектов.