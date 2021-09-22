Хуснуллин назвал «объективные проблемы» при начале отопительного сезона

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что при подготовке российских регионов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов возникли «объективные проблемы». При этом отопительный сезон уже начался в 58 субъектах, отметил он в беседе с РИА Новости.

Проблемы, которые мы получили, были объективными, они возникли не на пустом месте и связаны с пандемией коронавируса и накопленными с предыдущих лет трудностями всей системы ЖКХ, — рассказал вице-премьер.

Он пояснил, что в 2020 году из-за коронавируса власти разрешили не начислять гражданам пени за просрочку при оплате услуг ЖКХ. По итогам прошлого года недополучено почти 80 млрд рублей. Хаснуллин добавил, что эти средства должны были пойти на обновление коммунальных сетей и подготовку к новому осенне-зимнему периоду.

Также серьёзно тормозило подготовку к отопительному сезону повышение цен на строительные материалы.

Труба в прошлом году и в этом году — разница чуть ли не в два раза, — подчеркнул вице-премьер.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в столице с 13 сентября. Все жилые дома были обеспечены теплом в течение пяти дней. Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, системы водоснабжения, газоснабжения все подготовлены к зимнему сезону, отметил мэр.