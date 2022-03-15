«Хулиганство»: Песков о девушке с плакатом в эфире Первого канала

Появление редактора Первого канала Марины Овсянниковой в прямом эфире с пацифистским плакатом является хулиганством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Он добавил, что этот вопрос не стоит на повестке дня Кремля.

Что касается этой девушки, это хулиганство. Телеканал и кому это положено с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня, — сказал Песков.

Накануне Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой. Следователи выясняют наличие состава преступления в её действиях. Отмечается, что административное дело в отношении девушки возбуждать не стали.

Инцидент на Первом канале произошёл вечером 14 марта. Во время прямого эфира программы «Время» за спиной у ведущей Екатерины Андреевой появилась девушка с антивоенным плакатом. В кадре она находилась в течение нескольких секунд. Позже выяснилось, что девушка работает редактором телеканала. Её задержали и доставили в отдел полиции «Останкино». Первый канал начал проверку в связи с произошедшим.