Худрук театра Моссовета Марчелли госпитализирован с COVID-19

https://static.news.ru/photo/83d1c77e-3cef-11eb-b6ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: teatr_armii/Instagram.com

Художественный руководитель театра имени Моссовета Евгений Марчелли попал в больницу с положительным тестом на коронавирус, пневмонией и дыхательной недостаточностью.

Ранее Марчелли сдал несколько тестов на коронавирус. Первый был отрицательным, однако затем пришёл положительный результат. Состояние Марчелли после этого ухудшилось, у него развилась дыхательная недостаточность, сообщает РЕН ТВ.

Приехавшие на вызов медики приняли решение о госпитализации худрука. Информации о его состоянии в больнице пока не поступало.

Как сообщал NEWS.ru, Евгений Марчелли стал руководителем театра Моссовета в сентябре 2020 года. До этого многолетним худруком театра был народный артист России Павел Хомский, который скончался в сентябре 2016 года на 92-м году жизни.

С февраля 2011 по июль 2019 года Марчелли трудился художественным руководителем Театра им. Фёдора Волкова в Ярославле.