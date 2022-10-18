Художнику Павлу Крисевичу грозит колония за имитацию суицида перед Кремлем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокурор потребовал пять лет колонии для художника-акциониста Павла Крисевича за акцию с «самоубийством» на Красной площади, передает Telegram-канал Sota. Крисевича обвиняют в хулиганстве с применением оружия (охолощенного пистолета).

Прокурор потребовал пять лет колонии для художника-акциониста Павла Крисевича за акцию с «самоубийством» на Красной площади, — указано в сообщении канала.

Утром 11 июня художник-акционист Павел Крисевич инсценировал суицид на Красной площади в Москве. Перед этим он, по словам очевидцев, сделал два выстрела в воздух, затем к нему подбежали полицейские и увели. Позже стало известно, что столичный главк возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

В ноябре 2020 года Крисевич устроил акцию в поддержку политических заключенных у здания ФСБ на Лубянке. С помощью других активистов он изобразил распятие. При этом у подножия креста участники перформанса разожгли костер и бросали в него «тома уголовных дел».