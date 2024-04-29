Художники-ювелиры смогут получить официальный статус в России Кабмин утвердил правила присвоения официального статуса художникам-ювелирам

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Правительство России утвердило правила для получения художниками-ювелирами официального статуса. Его наличие позволит мастерам стать полноправными участниками рынка драгоценных камней и металлов, говорится в постановлении на сайте кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, утверждающий правила присвоения официального статуса художникам-ювелирам.

Чтобы получить такой статус, мастер должен соответствовать определенным требованиям — продолжать традиции и развивать новые направления ювелирного мастерства, иметь опыт участия в конкурсах, выставках и других культурных мероприятиях ювелирной отрасли, а также иметь не менее трех ювелирных изделий, которые прошли опробование и клеймение государственным пробирным клеймом, изготовлены вручную и обладают оригинальной авторской идеей, высоким профессиональным, художественным и техническим уровнем исполнения, — говорится в публикации.

Художники-ювелиры могут подать заявление на получение соответствующего статуса с 1 сентября 2024 года. Сделать это позволит единый портал госуслуг или государственно информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных камней и металлов.

Решение о получении ювелирами официального статуса будет принимать специальная комиссия при Гохране России. В ее состав войдут представители Минфина, Федеральной пробирной палаты, эксперты по культурным ценностям, которые получили аттестацию в Минкультуры.

Мишустин ранее поручил главе Рособрнадзора Анзору Музаеву снизить нагрузки всем педагогам. Председатель правительства напомнил о соответствующем поручении президента России Владимира Путина.