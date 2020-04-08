Художники отблагодарили врачей изображением огромного сердца

https://static.news.ru/photo/349c1a80-7984-11ea-bc3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Администрация г.о. Подольск/vk.com

Изображение гигантского сердца с надписью «Спасибо врачам» появилось на одном из полей в районе подмосковного Подольска. Его авторы — художники Илья и Максим Демченко — таким образом отблагодарили медиков, борющихся с коронавирусом.

По словам художников, на создание работы их вдохновили многочисленные флешмобы, ставшие популярными с началом пандемии COVID-19. Братья Демченко рассказали, что уже более 10 лет занимаются граффити, но в данном случае от них требовалось не столько мастерство владения кистью, сколько пространственное мышление.

Художники призвали пользователей соцсетей распространить видео о перформансе, чтобы медики чувствовали поддержку общества, сообщает телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил застраховать работающих с COVID-19 медиков. По его словам, страховка должна покрывать их жизнь и здоровье в размере трёхгодового дохода.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 505 человек, умер 61. В мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 82 тысяч человек, выздоровели свыше 302 тысяч.