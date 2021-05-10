Художника из Хабаровска обвинили в оправдании терроризма

https://static.news.ru/photo/53640332-b23c-11eb-839f-96000091f725_660.jpg Максим Смольников Фото: vk.com/xadadbabax

Хабаровского художника Максима Смольникова известного под никнеймом xadad задержали силовики за пост во «ВКонтакте» от 2018 года. В публикации мужчина писал о возбуждённых уголовных делах против журналистов и обычных пользователей, высказывавшихся о взрыве в архангельском ФСБ. Об этом NEWS.ru сообщил его адвокат Константин Бубон.

По информации юриста, в посте от ноября 2018 года Смольников провокационно высказался по поводу гибели Михаила Жлобицкого в архангельском ФСБ. Сейчас это стало поводом для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма).

Сегодня утром у Смольникова дома прошёл обыск, сейчас он находится в ИВС. Завтра, по словам адвоката, состоится судебное заседание по избранию меры пресечения, следствие настаивает на аресте.

Конечно, он не ожидал такого, в 7 утра ОМОН, обыск. Он законопослушный гражданин, художник, государственный служащий, — сказал Бубон.

Адвокат добавил, что на данный момент его подзащитный отказался от дачи показаний, воспользовался 51 статьёй Конституции.

В июле 2020 года журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма и назначили 500 тысяч рублей штрафа. В феврале 2021 года апелляционный суд оставил наказание в силе. Дело против Прокопьевой возбудили из-за публикации. Прокопьева в своей колонке рассуждала о том, что совершивший взрыв в здании архангельского ФСБ Михаил Жлобицкий вырос в условиях запрета на инакомыслие. Лишение граждан легальных и ненасильственных способов выражения своих взглядов, по её мнению, подталкивает их к более радикальным действиям. Этот текст журналистка прочитала в эфире «Эха Москвы в Пскове», позже его напечатал сайт «Псковская лента новостей». Вину она не признала.