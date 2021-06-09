Художника Александра Шилова госпитализировали с COVID-19

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Новиков NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Мосгордума планирует разработать нормативный акт, регулирующий порядок передвижения на самокатах на территориях городских парков и иных общественных пространств. Как рассказал «Парламентской газете» председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, в случае отсутствия велодорожек допускается движение самокатов по тротуарам, при этом их скорость ограничивается до 7 км/ч.

По словам Шапошникова, ограничения будут распространяться как на арендные, так и на личные средства мобильности. Парламентарий также отметил, что вводить в столице полный запрет на аренду самокатов с электродвигателем нецелесообразно....