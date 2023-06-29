Художник Сафронов оценил рисунок Путина в сотни миллионов долларов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никас Сафронов

Картины президента РФ Владимира Путина должны стоить миллионы долларов, рассказал NEWS.ru народный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Никас Сафронов. По его словам, российский лидер — самый известный президент в мире. Так художник оценил сегодняшний рисунок, который Путин оставил на интерактивном экране российского производителя NexTouch.

Владимир Владимирович — самый известный президент во всем мире, и его работы просто за имя должны стоит сотни миллионов. Президент сделал лаконичную работу с юмором, быстро, за минуту и подписался — имел на это право. Я считаю, что Владимир Путин делает экспромт, он не кичится, что он художник абстракционист, как [абстракционист Сай] Твомбли. Он просто делает работу как ему кажется наиболее удобно и эффектно, — сказал Сафронов.

Художник обратил внимание, что Твомбли «рисует черточки, как годовалый ребенок», но его картины стоят до $100 млн и продаются как раз за счет имени.

Он добавил, что на него произвело впечатление, как легко и быстро Путин рисовал. По словам художника, на тот момент его рука вела и мозг подталкивал на условно абстрактную работу — символизм.

Работа достойна интереса, уважения и восхищения за имя, которое имеет наш президент, ведь его имя сейчас даже известнее Пикассо, работы которого продаются за $150-200 млн. Думаю, работой может заинтересоваться любой музей или коллекционер, — рассказал Сафронов.

На форуме «Сильные идеи для нового времени» сегодня Путин также вспомнил детский мультфильм «Мусорная жаба», обсуждая тему экологии. Он похвалил героиню картины за то, что она занимается решением экологических проблем.