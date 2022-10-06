Художник написал портрет Путина, отразив рост территории России Художник из Петербурга написал портрет Путина с щенком на руках, отразив рост территории России

Фото: Максим Шеметов/ИТАР-ТАСС

Владимир Путин держит на руках щенка болгарской овчарки

Художник из Санкт-Петербурга Алексей Сергиенко воссоздал свою знаменитую работу «Путин с щенком» в большем размере с изображением новых территорий России, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мастера. В оригинале картина размером метр на метр, новая — в два раза больше.

Такая же, только больше, — сказал Сергиенко.

Он также пояснил, что решил увеличить картину сообразно росту «масштаба личности» Путина, а также увеличению территории страны под его управлением за последние 10 лет.

Сергиенко добавил, что за эти годы портрет Путина с щенком алабая на руках в ромашковом поле стал некой иконой российского поп-арта. Можно сказать, серия работ стала народной, заключил он.

30 сентября Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.