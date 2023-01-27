Художнице Скочиленко пригрозили карцером за дневной сон в СИЗО

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Сотрудники следственного изолятора в Петербурге пригрозили арестованной художнице и активистке Саше Скочиленко перевести ее в карцер из-за того, что она спит днем, об этом сообщила ее защитница Маргарита Кислякова. По ее словам, девушка испытывает слабость из-за болезни сердца, а также постоянно принимает по назначению врача антидепрессанты и нейролептики. Именно этим и вызвана ее повышенная сонливость, утверждает Кислякова.

После установки в камерах видеонаблюдения Саше стали делать замечания за дневной сон. Ее сонливость вызвана проблемами с сердцем, из-за которых она регулярно испытывает слабость и у нее часто пониженное давление, кроме того, сонливость является побочным эффектом от лекарств, которые Саше необходимо принимать — антидепрессантов и нейролептиков. Тем не менее, Саше пригрозили написать на нее рапорт или даже поместить ее в карцер, — написала она.

По словам защитницы Саши, также сотрудники СИЗО установили во дворах радиоточки, которые с утра до вечера на поной громкости воспроизводят эфиры станций «Дорожное радио» и «Радио Ваня». После ее жалобы звук трансляций убавили.

20 января суд в Санкт-Петербурге отказал в смягчении меры пресечения Скочиленко. Следствие считает, что 31 марта 2022 года в мaгазине на Васильевском острове в Санкт-Петербурге Скочиленко поместила вместо ценников фрaгменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию о российских военных. Ей предъявили обвинение по статьe УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании военных в целях мира». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.