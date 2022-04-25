Художнице Скочиленко не дали забрать в изолятор передачи для её диеты

Арестованная за стикеры против боевых действий на Украине петербуржская художница Александра Скочиленко не смогла взять в следственный изолятор продукты для своей безглютеновой диеты, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на адвоката девушки. По данным издания, то, что Скочиленко приносят в СИЗО, она не ест по медицинским соображениям.

То, чем её кормят в СИЗО, она не ест, она даже не прикасается к этой еде, и она старается брать у соседей какую-то еду, или то, что у неё осталось — то немногое, что у неё осталось, — сказала адвокат Яна Неповиннова.

В конце апреля депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский рассказал , что Скочиленко не позволили забрать передачи от волонтёров при переводе из ИВС в СИЗО. О невозможности обеспечить под стражей необходимое питание адвокат говорил, обосновывая своё ходатайство о домашнем аресте или запрете определённых действий как мере пресечения для Скочиленко. Суду эти доводы не показались достаточно убедительными.

Скочиленко, которая расклеивала в магазине вместо ценников стикеры с лозунгами против боевых действий, заключили под стражу до конца мая. Это решение принял Василеостровский районный суд. Следствие сослалось на то, что по месту регистрации женщина не живёт, ранее привлекалась к административной ответственности и «препятствовала сбору доказательств по данному уголовному делу».

По версии следствия, 31 марта в мaгазине на Васильевском острове Скочиленко поместила вместо ценников фрaгменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию о российских военных. Женщине предъявили обвинение по статьe УК России «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании военных в целях мира». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до дeсяти лет.