Художница из Подмосковья создала матрёшки с карикатурой на Зеленского

Художница из подмосковного города Руза запустила серию матрёшек с карикатурой на президента Украины Владимира Зеленского в образе Наполеона. В интервью «360» мастер росписи по дереву Вера Стрельцова призналась, что спрос на её работы огромный.

По её словам, за основу она взяла образ актёра из фильма «Ржевский против Наполеона». Одет герой в красный камзол и в руке держит телефон. Надписи на матрёшке адаптированы для русских и иностранных покупателей. На русском языке она звучит: «Алло, НАТО? А чё мне надо?»

Мне он напоминает маленького Наполеончика, нос как у Бонапарта. Он в замешательстве, не знает, что делать, и постоянно звонит в НАТО, консультируется, — объяснила художница.

По её словам, на каждой матрешке Зеленский получается по-разному. На одной уставший, на другой — в смятении, а «тут как будто указания получает».

Художница уже создавала матрёшки в образе президента США Дональда Трампа. На создание одной работы у женщины уходит до трёх часов.

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