Худеющих предупредили о противопоказаниях для безуглеводной диеты Нутрициолог Черная: безуглеводная диета противопоказана детям

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Безуглеводная диета, предполагающая полный или частичный отказ от простых углеводов, противопоказана детям и подросткам, предупредила нутрициолог Ксения Черная. Она рассказала «Страстям», что такой тип питания не подходит людям, страдающим от психических расстройств, алкогольной или наркотической зависимости.

Как уточнила специалист, не стоит прибегать к безуглеводной диете при наличии некоторых заболеваниях, например, при проблемах с обменом веществ. Кроме того, такой тип питания противопоказан людям, у которых нарушено усвоение жиров или истощены надпочечники. Отказ от углеводов также опасен при сильном стрессе, в течение 48 часов до операции и в период восстановления после хирургического вмешательства.

Черная подчеркнула, что при такой диете в организм не поступает сбалансированное количество веществ, поэтому можно столкнуться с дефицитом витаминов. Также опасность представляет недостаток клетчатки.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что не нужно быстро сбрасывать лишние килограммы. По ее словам, такое похудение в дальнейшем ведет к моментальному набору веса. Диетолог напомнила, что при неправильном похудении нарушаются обменные процессы, поэтому нельзя быстро отказываться от продуктов с содержанием жира и белка.