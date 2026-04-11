Хуацзюань готовлю каждые выходные: воздушные булочки с зеленью из Китая — никакой жарки

Хуацзюань, или «цветочные булочки», — это больше, чем просто выпечка. Это искусство, где простое дрожжевое тесто и зеленый лук превращаются в изящные съедобные розы.

Что понадобится

Мука пшеничная — 220 г, вода теплая — 130 мл, дрожжи сухие — 3 г (или 10 г свежих), сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., масло оливковое — 1 ст. л., лук зеленый — 1 пучок, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Дрожжи и сахар растворяем в теплой воде, оставляем на 10 минут для активации. Муку просеиваем в чашу, добавляем соль, делаем углубление и вливаем дрожжевую смесь.

Замешиваем эластичное тесто около 10 минут, вводим оливковое масло и вымешиваем до гладкости. Накрываем влажным полотенцем и оставляем в тепле на 30 минут.

Рубим зеленый лук. Подошедшее тесто тонко раскатываем в прямоугольный пласт, смазываем поверхность оливковым маслом, приправляем солью и перцем, равномерно распределяем зеленый лук.

Аккуратно сворачиваем пласт в плотный рулет, который нарезаем поперек на сегменты шириной примерно 1 см.

Для формирования бутонов складываем два сегмента друг на друга и прижимаем по центру до самого низа, создавая характерную складку-розочку.

Выкладываем заготовки в пароварку на пергамент или смазанные маслом решетки, даем расстояться 10--15 минут. Готовим на пару под крышкой 20--25 минут. Подаем теплыми.