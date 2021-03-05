Определена опасная ошибка при парковке автомобиля

https://static.news.ru/photo/c755bba2-55d9-11ea-9c49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во время перепадов температуры крайне опасно оставлять автомобиль, припаркованным на ночь в луже. Если вода замёрзнет, уехать утром с парковки окажется крайне непросто. Об этом водителей предупреждает портал «Автовзгляд».

Авторы материала отмечают , что если лужа окажется достаточно глубокой, то вода может достать до тормозных механизмов и заморозить колодки. И если при этом одно колесо останется на укатанном снегу, то оно начнёт буксовать и раскапывать снег до льда, в то время как оказавшееся в луже и замёрзшее авто просто не тронется с места.

В наиболее сложных случаях лёд придётся колоть лопатой или ломом, а также просить других автолюбителей вытянуть машину тросом.

Кроме того, в подобной ситуации может полностью заклинить задние барабанные тормоза. Это произойдёт, если в попытке выехать из замёрзшей лужи одна из колодок сорвётся с креплений и заклинит весь барабан, который придётся полностью перебирать.

Также авторы напоминают, что длительные попытки вызволить примёрзший автомобиль могут привести к проблемам со сцеплением на механической коробке передач, а на автомобилях с вариатором — к порче ремня.

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