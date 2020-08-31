Девочка, прожившая всю жизнь в больнице, обрела новую семью

https://static.news.ru/photo/816d775e-eb72-11ea-bbc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятилетнюю девочку, которая с самого своего рождения жила в столичной клинике «Мать и дитя», забрали в новую семью, сообщила 31 августа агентству РИА Новости московский омбудсмен по правам ребёнка Ольга Ярославская.

Все хорошо, девочка счастлива, она нашла свою семью. Эта история закрыта, — сказала она.

Девочка была помещена в московский перинатальный медицинский центр «Мать и дитя» при рождении в 2014 году, так как родители ребёнка считала девочку неизлечимо больной. В 2019 году врачи заявили о выздоровлении маленькой пациентки и в марте девочку выписали, однако родители отказались забрать её домой, опасаясь ухудшения здоровья дочери.

В начале 2020 года суд удовлетворил иск органов опеки, обязав обоих родителей выплачивать алименты на содержание девочки.

Ранее News.ru сообщал, что органы опеки потребовали через суд лишить отца и мать девочки родительских прав. Об этой истории впервые стало известно в январе 2019 года. Врачи утверждали, что у девочки не имеется показаний для её содержания в больнице, однако родители считают, что ей лучше находиться в стационаре. Они оплачивали проживание девочки в отдельной палате и работу двух нянь.