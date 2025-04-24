Хрустят снаружи, тают внутри! Весенние оладьи из кабачка с фетой за полчаса

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Кабачковые оладьи с фетой

Готовим обалденные кабачковые оладьи с фетой — легкий завтрак с греческим акцентом! Эти нежные оладушки сочетают сочность молодых кабачков и пикантную солоноватость феты. Идеальный вариант для тех, кто любит начинать день с полезного, но вкусного блюда.

Натрите на крупной терке 2 молодых кабачка (около 400 г), посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишнюю жидкость. Добавьте 100 г раскрошенной феты, 2 яйца, 3 ст. л. муки, щепотку сушеного орегано и черный перец. Тщательно перемешайте — тесто должно получиться густым, но не плотным.

Разогрейте на сковороде оливковое масло, выкладывайте ложкой оладьи и обжаривайте по 3−4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте сразу же, пока сыр внутри остается теплым и мягким.

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